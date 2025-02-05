Hamas, Trump'ın Gazze planını reddetti!

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e saldırmasıyla başlayan süreç, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarıyla devam ediyor.

ABD'nin Gazze'yi kontrol altına alacağını belirten, ayrıca buradaki Filistinlileri başka yerlere gönderme planı yapan Trump'a ilk tepki Hamas'tan geldi.

Telegram'dan paylaşım yapan Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, ABD başkanına "Trump'ın, 'Gazze Şeridi halkının gitmekten başka çaresi yok.' şeklindeki açıklamalarını reddediyor, bunu bölgede kaos ve gerginlik yaratma reçetesi olarak görüyoruz." sözleriyle tepki gösterdi.

'Bu plana izin verilmeyecek'

Gazze Şeridi sakinlerinin bu planların icraata dökülmesine izin vermeyeceğini belirten Ebu Zuhri, yapılması gerekenin Filistin halkını topraklarından sürmek değil, işgal ve saldırıların sona erdirilmesi olduğunu vurguladı.