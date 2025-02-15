Hamas tüm dünyaya seslendi: "Kudüs'ten başka yere göç yok"

Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemiş ve bölgedeki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump'ın bu açıklamaları üzerine tüm dünyaya seslenen Hamas, yanıtını sosyal medya platformunda yayınlanan yazılı bir açıklamayla yaptı. Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’nın ve İsrail esirlerinin teslim edilme sürecindeki kalabalık görüntülerinin, işgal ve işgalcilerinin destekçilerine karşı bir kırmızı çizgi olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

""(Esir takası sırasında) Halkımız, milletimiz ve dünyanın her yerindeki özgür halklar, direnişin halk ve direniş ile bütünleştiğini temsil eden onurlu takas anlaşmasını gerçekleştirmesinde güç, gurur ve gurur dolu sahneler izliyor."

Tasfiye çağrılarına net cevap

Altıncı grup İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının, müzakerelere ve ateşkese bağlı olduğu ve bu koşullar dışında serbest kalmalarının mümkün olmadığı belirtilen açıklama şu ifadelerle son buldu: "Tüm dünyaya söylüyoruz: Kudüs'ten başka yere göç yok. Bu, Trump'ın ve onun yaklaşımını destekleyen sömürge ve işgal güçlerinin başlattığı tüm yerinden etme ve tasfiye çağrılarına cevabımızdır."