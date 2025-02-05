Hamas ve Filistinli yetkililerden Trump’ın “ABD’nin Gazze’yi devralacağı” açıklamasına sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Gazze Şeridi’ni ABD’nin kontrolüne alma yönündeki açıklamaları, Filistinli siyasilerden sert tepki gördü.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk ve Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, Trump’ın sözlerini Filistin halkına yönelik bir tehdit olarak değerlendirdi.

Hamas yetkilisi İzzet er-Rişk yaptığı açıklamada, Gazze’nin herhangi bir tarafın keyfi yönetimine tabi tutulamayacağını, işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Trump’ın “Gazze’yi kontrol etme” yönündeki açıklamalarının bölgeye dair derin bir bilgisizlik gösterdiğini belirten er-Rişk, “Trump’ın açıklamaları, ABD’nin İsrail ile tam bir uyum içinde olduğunu ve Filistin halkına yönelik saldırıları desteklediğini bir kez daha ortaya koyuyor” dedi.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi ise Trump’ın planlarını, Filistin halkı için “yeni bir Nekbe” olarak değerlendirdi.

Bergusi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun askeri yollarla başaramadığını, ABD yönetiminin siyasi baskılarla gerçekleştiremeyeceğini vurguladı.

El-Bergusi “Filistin halkı, zorla yerinden edilme girişimlerine asla boyun eğmeyecek ve uluslararası hukuka göre savaş suçu sayılan bu tür planlara karşı mücadele edecektir” ifadelerini kullandı.

Trump’ın Gazze planı ve tepkiler

Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD’nin Gazze’yi uzun vadeli olarak devralabileceğini ve güvenlik sağlamak amacıyla Amerikan askerlerinin bölgeye konuşlandırılabileceğini belirtmişti.

Gazze’de büyük bir yıkım olduğunu söyleyen Trump, Filistinlilerin komşu ülkelerde yeni yerleşim yerlerine taşınmasının daha iyi olacağını öne sürmüştü.

Bu açıklamalar, Filistinli siyasiler ve insan hakları örgütleri tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Bergusi, tüm ülkeleri, özellikle de Arap ve İslam dünyasını, bu planları kesin bir şekilde reddetmeye çağırdı.

Filistinli gruplar, Gazze’nin Filistin topraklarının bir parçası olduğunu ve ABD’nin veya başka bir ülkenin burayı kontrol altına alma planlarını reddettiklerini belirterek uluslararası toplumu bu girişimlere karşı harekete geçmeye çağırdı.