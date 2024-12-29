Hamas yetkilileri Katar'da: Gündemde ateşkes var

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye liderliğindeki heyetle Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleriyle ilgili gelişmeler ile sürdürülebilir kapsamlı bir ateşkes anlaşmasına varılması imkanları ele alındı.

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de esir takası ve ateşkese varılması için Katar ile Mısır'ın arabuluculuğunda müzakereler sürüyor.

Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 45 bine yakın insan katledildi.