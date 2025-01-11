Hamas yetkilisi: İsrail'le anlaştık, Netanyahu’nun onayı bekleniyor

İsrail ile Hamas arasındaki Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri devam ediyor.

Taraflar arasında anlaşma sağlandığına ilişkin henüz bir açıklama gelmezken Hamas’ın üst düzey yetkilisi müzakerelere ilişkin konuştu.

Katar medyasına konuşan ismi açıklanmayan yetkili, esir karşılığı ateşkes anlaşmasının tamamlandığını belirtirken, “Arabulucular anlaşmayı duyurmadan önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun onayını bekliyor” dedi.

Katar medyası ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi- Mısır boyunca uzanan Philadelphi Koridoru’ndan anlaşmanın son aşamasının son gününe kadar tamamen çekilmeyeceğini iddia etti.

Trump süre vermişti

ABD'de Kasım 2024'teki seçimi kazanan Donald Trump, geçen ayki açıklamasında göreve başlayacağı 20 Ocak tarihini işaret ederek "Eğer rehineler 20 Ocak 2025'ten önce serbest bırakılmazsa Ortadoğu cehenneme döner" demişti. Trump bu sözlerini birkaç gün önce tekrarlamıştı.