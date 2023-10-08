Hamas'ın Gazze'ye kaçırdığı Alman vatandaşı Shani Louk dövmesinden teşhis edildi

Hamas, dün sabah saatlerinde İsrail'e binlerce roket fırlatırken, militanlar ülkenin güneyindeki yerleşim yerlerine sızmıştı. Militanlar yollarda ve evlerde sivillere de saldırmış, bazısı rehin almıştı.

Hamas militanlarının hedeflerinden biri de İsrail - Gazze sınırına çok yakın bir noktada bulunan Ofakim kentinde binlerce kişinin katıldığı tahmin edilen müzik festivaliydi.

Musevilerin Sukkot bayramı kapsamında düzenlenen dans partisi sırasında, sabah saatlerinde peş peşe roket atışları duyuldu. Daha sonra silahlı militanlar etrafa kaçışmaya çalışan sivilleri hedef aldı.

Bazı kişiler öldürülürken, bazıları da kaçırıldı. Öldürülenler arasında Almanya - İsrail çifte vatandaşı, 30 yaşındaki dövme sanatçısı Shani Louk de bulunuyordu.

Sosyal medyada paylaşılan videolardan birinde, Shani Louk yarı çıplak bir şekilde soyulmuş, bir bacağı dizinden kırılmış halde görünüyordu. Shani Louk'un cenazesi, Hamas militanları tarafından bir pikapın arkasına gelişigüzel atılarak Gazze'ye kaçırıldı. Ailesi onu dövmelerinden ve rastalı saçlarından tanıdı.

Annenin yardım çığlığı

Shani Louk'un annesi Ricarda, bir video kaydı yayınlayarak, gözyaşları içinde kızının İsrail'de bir grup turistle Hamas tarafından kaçırıldığını söyledi.

Daily Mail gazetesi, Hamas'ın ilk olarak kadının cesedinin bir İsrail askerine ait olduğunu öne sürdüğünü ancak Louk'un kuzeninin kadını teşhis ettiğini yazdı.

Kuzen Tomasina Weintraub-Louk, "Hiçbir şey duymadık, iyi haberler bekliyoruz. O kesinlikle Shani'ydi. Barış için düzenlenen müzik festivaliydi. Yaşadıklarımız ailemiz için kabus" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı kaynakları, saldırıdan herhangi bir Alman vatandaşının etkilenip etkilenmediği konusunda İsrail makamlarıyla yakın temasın sürdüğünü söyledi.