Hamas'ın İsrailli esir yerine kimliği belirsiz bir ceset gönderdiği iddiası

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması pamuk ipliğine bağlı bir şekilde devam ediyor. İsrail ordusu dün teslim edilen esir cenazelerinden birinin kimliği belirsiz bir ceset olduğunu açıkladı.

Kimliği belirsiz bir ceset teslim edildi iddası

Kimlik tespit süreci sırasında, teslim alınan cesetlerden birinin Shiri Bibas'a ait olmadığı ve başka bir esir ile de eşleşme bulunamadığı belirtildi. Açıklamada, "Bu isimsiz, kimliği belirsiz bir ceset" ifadeleri kullanıldı. Ariel ve Kfir Bibas'ın kimliklerinin teşhis edildiği belirtilen açıklamada, "Hamas'ın, Shiri'yi tüm esirlerimizle birlikte evine iade etmesini talep ediyoruz" denildi.

Tel Aviv'deki Ebu Kabir Adli Tıp Enstitüsü, teslim edilen cenazelerden birinin İsrailli esir Oded Lifshitz'e ait olduğunu doğrulamıştı.

'Hamas, İsrailli esir yerine Gazzeli kadının cenazesini gönderdi'

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın teslim ettiği cenazelerden birinin İsrailli esire ait olmadığı yönündeki iddialara ilişkin görüntülü mesaj yayımladı. Teslim edilen cenazenin Bibas'a ait olmadığını savunan Netanyahu, Hamas'ın İsrailli esir yerine Gazzeli bir kadının cenazesini gönderdiğini ileri sürdü.

'Hamas bunun bedelini ödeyecek'

Netanyahu, bu olayın Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının "ihlali olduğunu" iddia ederek "Hamas'ın bunun bedelini ödeyeceğini" savundu.

Hamas, 4 İsrailli esirin cenazesini teslim etmişti

Hamas, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesini", ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmişti. Uluslararası Kızılhaç'a verilen Oded Lifshitz, Shiri Bibas, Ariel Bibas ve Kfir Bibas'ın cenazeleri İsrail tarafından teslim alınmıştı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada "Hepsi, siyonist işgal uçaklarının tutuldukları yerleri kasıtlı olarak bombalamasından önce hayattaydı." demişti.

Anlaşmaya göre 4 İsraillinin cenazesine karşılık 22 Şubat'ta İsrail'in de bir grup Filistinli esiri serbest bırakması bekleniyor.