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Hamas'ın yeni lideri belli oldu

Hamas, Ekim 2024'te Gazze'de İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda öldürülen Yahya Sinwar'ın yerine Halil El-Hayya'nın Hamas Siyasi Büro Başkanı olarak seçildiğini duyurdu.

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Hamas'ın yeni lideri belli oldu

Hamas, Halil El-Hayya'yı yeni lider olarak duyurdu.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Ekim 2024'te Gazze'de İsrail ordusu tarafından öldürülen Yahya Sinwar'ın yerine El-Hayya'nın Hamas Siyasi Bürosu Başkanı olarak seçildiği açıklandı.
1960 yılında Gazze Şeridi'nde doğan El-Hayya, 1987'de kurulduğundan beri Hamas'ın önemli isimlerinden biri oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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