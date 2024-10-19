Hamas'ın yeni lideri kim olacak? Konuşulan üç isim belli oldu

Gazze, Hamas-İsrail çatışmalarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yangın yerine dönerken, savaşın biteceğine dait umut görünmüyor. Yakın zamanda peş peşe iki liderini kaybeden Hamas'ın yeni lideri kim olacak merak ediliyor.

Hamas savaşa devam edecek

Hamas, Filistin toprakları üzerinde başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar mücadeleye devam edeceğini söylüyor. Sinwar'ın olası halefi olarak görülen yardımcısı Halil El-Hayya, cuma günü İsrail askerlerinin Gazze'den çekilip, savaş bitene kadar İsrailli rehinelerin iade edilmeyeceğini belirtmişti.

Yeni lider Gazze dışından olabilir

Hamas'ın üç ay içinde iki liderini de kaybederken Reuters'in haberine göre, bazı uzmanlar Hamas'ın başına Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar'ın geçeceğini bazı uzmanlar ise örgüte Gazze dışından yeni bir siyasi liderin geleceğini söylüyor. Uzmanlara göre Hamas, liderlik müzakerelerinde İran ve Katar'ın da çıkarlarını göz önünde bulunduracak.

Hamas'ın liderlik koltuğu için düşünülen 3 isim

Hamas'ın yeni liderini örgütün en yüksek karar mercii olan Şura Konseyi belirleyecek. Kaynaklara göre Hamas'ın yeni lideri için üç isim konuşuluyor. Buna göre örgütün yeni lideri ya Sinvar'ın yardımcısı Halil El-Hayya olacak, ya Haniye'nin selefi Halid Meşal olacak ya da Şura Konseyi'nin başkanı Muhammed Derviş olacak.