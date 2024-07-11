Hamas'tan 'ateşkes' açıklaması: 'Arabuluculardan bilgi gelmedi'
Hamas, arabulucuların Gazze'deki ateşkes görüşmeleriyle ilgili henüz bilgi vermediğini söyledi. Hamas, İsrail'in zaman kazanmak için oyalama politikasını sürdürdüğünü söyledi.
Mısır basını, Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakerelerin Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlayacağını duyurdu. Mısır basını, Mısırlı heyetin görüşmelerine Doha'nın ardından bugün de Kahire'de devam edeceğini aktardı.
Hamas müzakerelere yönelik açıklamasında, arabulucuların Gazze’deki ateşkes görüşmeleriyle ilgili henüz bilgi vermediklerini söyledi.
İHA'da yer alan habere göre, Hamas, İsrail’i zaman kazanmak ve görüşmelerin şu anki oturumunu engellemekle suçladı.
Hamas, "İşgal güçleri, müzakerelerin bu turunu engellemek amacıyla zaman kazanmak için oyalama politikasını sürdürüyor" dedi.