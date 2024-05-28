Hamas'tan BM'ye çağrı: 'Barbarca'

Hamas, uluslararası topluma ve BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'in Refah kentine yönelik saldırganlığını ve işgalini durdurmak için "pratik ve acil önlemler" alma çağrısında bulundu.

İsrail saldırılarının sivil savunma ekiplerini ve yaşamın tüm yönlerini etkilediğini vurgulayan resmi açıklamada, "[Refah] ayrım gözetmeksizin barbarca Siyonist bombardımana maruz kalıyor ve şehrin çeşitli yerlerinde evleri ve yerinden edilmiş insanların çadırlarını etkiliyor" denildi.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Hamas ayrıca, İsrail'in artan saldırıları nedeniyle çoğu kadın ve çocuk olan masum sivillerin ölümünün ve yerinden edilme dalgalarının devam ettiğini söyledi.

UAD'nin İsrail kararını hatırlatan Hamas, "BM Güvenlik Konseyi, suçlu Siyonist varlığın, şehre yönelik saldırganlığın derhal durdurulmasını emreden Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını hiçe sayması karşısında yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmelidir." ifadesinde bulundu.