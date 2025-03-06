Hamas'tan Gazze ateşkesine yönelik yeni açıklama

Mısır, Katar ve ABD'nin Gazze ateşkesine yönelik arabuluculuk rolüne işaret eden Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kaçındığı ateşkesin ikinci aşamasına yönelik müzakereler hakkında açıklamada bulundu.

"Hamas anlaşmanın tüm aşamalarına bağlılığını teyit etmektedir." diyen Kasım, arabulucuların temasları sonucu İsrail'in anlaşmanın kalan aşamalarını hayata geçirmesinin beklendiğini kaydetti.

İlk aşama ramazan sonuna mı uzatılacak?

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Gazze'deki Amerikalı esirlerin kurtarılması için Hamas ile doğrudan görüştüğü iddiasını doğrulamıştı. Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona ermişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, 3 Şubat'ta başlaması gereken anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerini engellediği belirtiliyor. İsrail Başbakanlık Ofisinden 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği duyurulmuştu.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi yerine ilk aşamasının ramazan ayının sonuna kadar uzatılmasını istiyor.