Hamas'tan İsrail'e uyarı: 47 esirin fotoğrafı yayınlandı

Hamas'ın askeri kanadı bağlı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de bulunan 47 esirin fotoğrafını yayımladı. Fotoğrafa, "Netanyahu'nun uzlaşmaz tavrı ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in teslim olmasıyla Gazze şehrindeki askeri operasyonun başlangıcında veda fotoğrafı" notu düşüldü.

Netanyahu'nun ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması anlaşmasını reddettiğine, Genelkurmay Başkanı Zamir'in ise Gazze'ye kara harekatına karşı olmasına rağmen Netanyahu'ya boyun eğerek emrini yerine getirdiğine dikkat çekildi. İsrail ordusunun başlattığı kara operasyonunun, şehrin farklı noktalarında bulunan esirlerin hayatını tehlikeye attığı yönünde mesaj verildi.

Esirler "Ron Arad" olarak adlandırıldı

Paylaşılan fotoğrafta tüm esirler, "Ron Arad" adlandırıldı. Rod Arad, 1986 yılında Lübnan'a düzenlenen operasyon sırasında düşen uçaktan atlayan ve daha sonra kaybolan İsrail Hava Kuvvetleri pilotu olarak biliniyor.