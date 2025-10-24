Hamdi Ulukaya’nın Chobani’si, ABD Futbol Federasyonu’nun “resmi beslenme ortağı” oldu

Chobani, 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak ABD Futbol Federasyonu (U.S. Soccer) ile uzun vadeli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Anlaşma kapsamında Chobani, federasyonun “resmi beslenme ortağı” unvanını kazanırken, iş birliği sporcu sağlığı, eğitim ve genç futbolcuların desteklenmesine yönelik sosyal projeleri de kapsıyor.

Genç sporculara ve antrenörlere özel projeler

Chobani ile federasyon arasındaki ortaklık, yalnızca sponsorlukla sınırlı kalmıyor.

Şirket, genç futbolcular için “Chobani Ball Kids” programını hayata geçirecek, antrenörlerin gelişimini destekleyen eğitim girişimlerine ve ülke genelindeki gençlik futbol kulüplerine burs sağlayan “Soccer Forward Foundation” projelerine katkı sunacak.

Chobani’nin gıda uzmanları, ABD Futbol Federasyonu’nun teknik ekibiyle birlikte antrenörlere beslenme ve eğitim yöntemleri konusunda rehberlik edecek dijital bir öğrenme platformu kuracak.

Yeni antrenman merkezine katkı

Chobani, federasyonun tüm milli takımlarını aynı çatı altında buluşturacak Arthur M. Blank Ulusal Antrenman Merkezi’nin kurucu ortaklarından biri olacak. Söz konusu merkez, ABD futbolunun en büyük altyapı yatırımları arasında gösteriliyor.

125 milyon taraftara ulaşacak

Anlaşma kapsamında Chobani’nin kahve markası La Colombe, federasyonun “resmi kahve ortağı” olarak da konumlandı.

Markalar, ortak reklam kampanyaları, ürün tanıtımları ve turnuva etkinlikleri aracılığıyla yaklaşık 125 milyon ABD’li taraftara ulaşmayı hedefliyor.

Spor yatırımları hızla genişliyor

2025 yılı Forbes “Türk Milyarderler Listesi”nde 2,3 milyar dolarlık servetiyle 14. sırada yer alan Chobani’nin kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, son dönemde spor sponsorluklarına ağırlık veriyor.

Ulukaya, geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe Spor Kulübü ile yaptığı anlaşma kapsamında kız çocuklarının eğitimi için yıllık 1 milyon dolarlık fon oluşturmuştu.