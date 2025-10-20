Hamile kadını eski sevgilisi, kocası da saldırganı öldürdü

Hindistan’ın başkenti Delhi’nin Nabi Karim bölgesinde meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Shalini, eşi Akash ile annesini ziyarete giderken, eski sevgilisi Aashu tarafından bıçaklandı.

Akash eşini kurtarmaya çalışırken yaralandı fakat kısa sürede saldırganı etkisiz hale getirip bıçağı elinden aldı. Çıkan boğuşmada Aashu da Akash tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Polis, Shalini’nin hamile olduğunu ve iki çocuk annesi olduğunu açıkladı. Aashu’nun, doğmamış bebeğin babası olduğunu iddia ettiği, bu nedenle öfkeye kapıldığı öğrenildi.