Hamilton Reserve Bank, Türk lirasını kabul edilen mevduat para birimlerine ekledi

Merkezi Karayipler bölgesinde bulunan, 150 ülkeden müşterilerine 15 dilde ve 126 para biriminde hizmet veren en büyük küresel ticari banka ve varlık saklama bankası olan Hamilton Reserve Bank, Türk Lirası (TRY) ve Katar Riyali'ni (QAR) SWIFT aracılığıyla ek bağımsız müşteri mevduat para birimleri olarak ekledi.

Dünyaca ünlü The Bank of New York Mellon gibi finans devleriyle doğrudan muhabir bankacılık ilişkisi bulunan Hamilton Reserve Bank, müşterilerine tamamen çevrim içi banka hesabı açma ve gerçek zamanlı Türk Lirası işlemleri yapma imkânı sunacak.

Bu sayede bireyler ve işletmeler, TL ve QAR üzerinden bankacılık ve varlık saklama hizmetlerinden hızlıca faydalanabilecek.

Havaleler birkaç dakika içinde tamamlanacak

Yeni sistemle birlikte, dünyanın her yerinden Türk Lirası ve Katar Riyali cinsinden banka havaleleri birkaç dakika içinde tamamlanabilecek. Temenos altyapısıyla çalışan banka, yüksek güvenlikli yüz tanıma sistemi ve çoklu para birimli transfer desteğiyle öne çıkıyor.

Bu adım, Türk Lirası'nın uluslararası bankacılık sistemlerinde daha görünür ve kullanılabilir hale gelmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.