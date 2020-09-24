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Hancock: Ekonomik desteğe ihtiyaç devam ediyor

Birleşik Krallık Sağlık Bakanı Hancock, COVID-19 salgının ekonomik etkileri ile mücadele için ekonomik desteğe olan ihtiyacın devam ettiğini belirtti.

Hancock: Ekonomik desteğe ihtiyaç devam ediyor
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Birleşik Krallık Sağlık Bakanı Matt Hancock, COVID-19 krizi ile mücadelede hükümetin ekonomik desteğinin önemli olduğunu ve desteğe olan ihtiyacın devam ettiğini söyledi.

Hancock, ülkesinde tahimini vaka sayısının günlük 10 bin kişinin altında olduğunu ve yetkililerin kış ayları için yeni bir ekonomik plan üzerinde youn bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Hancock ayrıca hükümetin vaka sayılarının artmaya devam etmesi durumunda yeni önlemler almaya hazır olduğunu ifade etti.

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