Hantavirüs vakalarının görüldüğü gemide yolcular tahliye edilecek

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı "MV Hondius" adlı yolcu gemisi, İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan Tenerife'deki Granadilla de Abona Limanı'na ulaştı. Yerel saatle 06.00'da (TSİ 08.00) limana giriş yapan gemideki yolcuların kontrollü şekilde tahliye edilmesi için geniş güvenlik ve sağlık önlemleri alındı.

İspanya İçişleri ve Sağlık bakanlıklarından yapılan açıklamaya göre, tahliye işlemleri Askeri Acil Müdahale Birimi (UCM) askerlerinin gözetiminde gerçekleştirilecek. Yolcuların ve mürettebatın gemiden ayrılmadan önce sağlık taramasından geçirileceği bildirildi.

Yolcular kontrollü şekilde tahliye edilecek

İspanyol hükümeti, yolcuların uçuşları hazır hale gelene kadar gemide bekletileceğini açıkladı. İlk etapta 14 İspanyol yolcunun tahliye edileceği belirtilirken, tüm yolcuların ülkelerine gönderileceği kaydedildi.

Yetkililer ayrıca tahliye ve transfer sürecinde görev alacak tüm personelin "FFP2" tipi maske kullanacağını, yolcu bagajlarının ise özel torbalara konulacağını duyurdu. Liman ile havalimanı arasındaki transferlerin yaklaşık 10 dakika sürmesinin beklendiği ifade edildi.

Hükümet, yolcuların sivil halkla herhangi bir temas kurmaması için de özel önlemler alındığını vurguladı.

Geminin gelişi adada tedirginlik yarattı

Hantavirüs vakalarının görüldüğü geminin Tenerife'ye ulaşması adada paniğe neden oldu. Gelişmeler nedeniyle üç İspanyol bakan ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un da Tenerife'de bulunduğu belirtildi.

Gemide toplam 147 kişinin bulunduğu açıklandı. Yolcular ve mürettebat arasında Filipinler'den 38, İngiltere'den 23, ABD'den 17, İspanya'dan 14, Hollanda'dan 11, Almanya'dan 8 kişi yer alıyor. Gemide ayrıca Türkiye'den 3 kişinin bulunduğu bildirildi.

Hantavirüs nedir, nasıl bulaşır?

Hantavirüsün genellikle kemirgenlerden bulaştığı biliniyor. Virüsün, kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının havaya karışması sonucu solunum yoluyla insana geçtiği, bazı durumlarda ise ısırık veya tırmalama yoluyla bulaşabildiği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre hantavirüs enfeksiyonunda ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi belirtiler görülebiliyor. İleri vakalarda ise solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor.