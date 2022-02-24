Harekat mecburi bir tedbir

Putin iş dünyasıyla bir araya geldi. 'Ulusal güvenlik riskleri içinde bu önlemleri almaya mecbur kaldık' diyen Putin, harekatın mecburi bir tedbir olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın dünya ekonomisine zarar vermek istemediğini ifade ederek, "Biz burada sisteme zarar vermek istemiyoruz. Çünkü bizde sistemin bir parçasıyız. Uluslararası ortaklarımız bunu takdir etmeli ve bizi sistemin dışına atmamalı" dedi.

Putin şunları söyledi:

"Şu anda olanlar alınması gereken tedbirlerdi ve başka şans yoktu, tüm denemelerimiz boşa çıktı.

Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor ve bu sisteme zarar vermeyi planlamıyor.

Güvenlik garantileri konusunda milimetre ilerleyemedik. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz ve yaptırımlara hazırlandık."