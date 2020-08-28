Harker: ABD ekonomisinin toparlanma için zamana ihtiyacı var

28 Ağustos 2020

ABD Merkez Bankası (Fed) Philadelphia başkanı Patrick Harker, ABD ekonomisinin COVId-19 krizini atlatmak için zamana ihtiyacı olduğunu ve artıl kontrollü ve sabit olduğu sürece enflasyonun yüzde 3 düzeiyne kadar çıkmasından memnun olacağını söyledi.

Ekonomide toparlanma işaretleri gördüğünü belirten Harker, 27 milyon kişinin şu ya da bu şekilde istihdam dışında olduğunu ve işsizlik oranının ekonomi üzerinde büyük etkisi olduğunu ifade etti.

İşsizlik oranının yüzde 5 düzeyinden yüzde 4 düzeyine inmesinin iki sene sürdüğünü hatırlayan Harker, "Yüzde 4 düzeyinden kriz öncesi düzey olan yüzde 3,5'e ulaşmak bir buçuk yıl sürdü." dedi.

Harker daha önce faizlerin sıfıra yakın seyretmesi gerektiğini savunmuştu.