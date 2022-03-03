Harkov’da son 24 saatte 34 kişi öldü, 285 kişi yaralandı

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Harkov bölgesinde hava saldırıları devam ediyor.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko yaptığı açıklamada, Rusya’nın Harkov bölgesindeki İzyum kenti, Yakivlivka ve Khorosheve yerleşim bölgelerine gece boyunca hava saldırısı düzenlediğini ve onlarca evin yıkıldığını söyledi. Gerashchenko, Rus birliklerinin saldırıları sonucu son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybettiğini, 10’u çocuk 285 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Ukraynalılar, komşu ülkelere sığınıyor

Saldırılar devam ederken, Ukrayna halkı da komşu ülkelere geçmek amacıyla Polonya, Moldova, Romanya, Macaristan, Slovakya sınırlarına akın ediyor. Polonya sınırında daha fazla, Slovakya sınırında ise daha az yoğunluk yaşanıyor. Ukraynalılar, çatışmalardan kaçmak için Slovakya'ya geçiyor. Slovakya sınırında bölge yönetimleri tarafından kurulan geçici barınaklarda sınırı geçmeye çalışan Ukraynalılara hijyen ve temel ihtiyaç malzemeleri desteği sağlanıyor. Slovakya hükümeti de sınırı geçmek isteyen Ukraynalıların kabulü için gerekli şartları yeniden düzenleyerek, savaşın ortasında kalan sivillere kolaylık sağlıyor.