Harris, Gazze'de 'acil ateşkes' istedi

Harris, Alabama eyaletinin Selma şehrinde yaptığı konuşmada ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail’in güvenliğine olan bağlılıklarının devam ettiğini belirten Harris, İsrail’e olan tehdidinden dolayı Hamas’ın ortadan kaldırılması gerektiğini savundu.

Harris, Hamas’ın Gazze’yi kontrol etmemesi gerektiğini de öne sürerek, “Ve Gazze'deki acıların boyutu göz önüne alındığında derhal ateşkes sağlanmalı.” diye konuştu.

Ateşkes çağrısı üzerine konuşması alkışlarla kesilen Harris, “En azından şu an masada olan gelecek 6 hafta için.” ifadesini kullandı.

Harris, söz konusu ateşkesin, rehinelerin kurtarılmasına ve insani yardımların Gazze’ye girişine izin vereceğini belirterek, “Bu, İsrail’in güvenliği ile Filistinlilerin onurlu, özgür ve kendi kaderlerini tayin etme hakkına saygı duyulması üzerine daha uzun vadeli bir yapı inşa etmemize izin verecek.” şeklinde konuştu.

ABD medyasında, resmi kaynaklara dayandırılan haberlerde, Biden yönetimi ile İsrail'in, rehinelerin salınması da dahil 6 haftalık bir ateşkes şartları konusunda anlaşmaya vardığı, Hamas tarafından cevap beklendiği ifade edilmişti.

Hamas'tan ismini açıklamak istemeyen bir yetkili ise AA muhabirine, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması ve İsrail'in buradaki askerlerini çekmesi için ciddi bir şekilde çalıştığını belirtmişti.