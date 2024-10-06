Harris mi, Trump mı önde? Kritik eyaletlerde kıran kırana mücadele! İşte anketlerde son durum...

Seçim gününe bir ay kala ABD’de başkanlık yarışı hızla devam ediyor. Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eski Başkan Donald Trump arasındaki mücadelede ulusal çapta Harris’in 3.4 puan önde olduğu görülüyor. Ancak bu avantaj, kritik eyaletlerde oldukça daralmış durumda. Harris ve Trump, yedi kilit eyalette kıyasıya rekabet ederken, beş eyalette önde olan adayın farkı 1 puanın bile altında.

The Hill ve Decision Desk HQ (DDHQ) tarafından yapılan son anketlere göre, Harris, dört kilit eyalette önde görünürken, Trump üç eyalette lider konumda. Bununla birlikte, bu eyaletlerin hiçbirinde adaylardan biri 2 puanlık bir farkı yakalamış değil.

Bu durum, kampanyaların son haftalarda kararsız seçmenleri ve sandığa gitmeyen destekçilerini harekete geçirme çabalarını artıracak.

Finansal yarış: Trump ve Harris kampanyalarının güç mücadelesi

Seçimlerin son düzlüğünde finansal kaynakların önemi daha da belirgin hale geldi. Trump’ın kampanyası ve ona bağlı komiteler, Ekim ayına 283 milyon dolar nakit ile girerken, Harris kampanyası Eylül ayı bağış toplama verilerini henüz açıklamadı.

Bloomberg’e göre, Harris’in ekibi Eylül ayında Trump’ın 72 milyon dolarlık harcamasına karşılık 192 milyon dolarlık harcama yaptı. Bu finansal üstünlük, özellikle televizyon reklamlarında Harris’e ciddi bir avantaj sağlayabilir.

Harris kampanyası, bu bütçeyi kilit eyaletlerde Trump’ın farkını kapatmak ve önde olduğu eyaletlerde üstünlüğünü pekiştirmek için kullanmayı hedefliyor.

Kilit eyaletlerde aon surum: Hangi aday nerede önde?

Arizona

Arizona, Trump’ın hafif bir üstünlük kurduğu eyaletlerden biri olarak öne çıkıyor. The Hill/DDHQ ortalamasına göre Trump, Arizona’da sekiz onda bir puan farkla önde. Göçmenlik konusu, sınır hattına komşu olan bu eyalette Trump’ın en güçlü savunma alanlarından biri. Emerson College ve HighGround anketleri, eyalette başa baş bir yarış olduğunu gösteriyor. Harris, burada kazanabilmek için özellikle Latin Amerikalı seçmenleri hedef alan bir kampanya yürütüyor.

Georgia

Trump, 2020’de Joe Biden’ın çok az farkla kazandığı Georgia’da yedi onda bir puan farkla önde. Biden’ın 1992’den bu yana eyaleti kazanan ilk Demokrat olması, Harris’in burada zorlu bir mücadele vereceğini gösteriyor. Eyalette Afrikalı Amerikalı seçmenlerin katılımı büyük önem taşıyor. Trump, bu eyalette Harris’in seçmen katılımını artırma çabalarını engellemeye çalışıyor.

Michigan

Harris, Michigan’da sadece iki onda bir puan farkla önde. Ancak eyalette yaklaşık 200.000 Arap Amerikalı yaşıyor ve Orta Doğu’daki kriz bu seçmen kitlesi üzerinde etkili olabilir. Harris’in bu gruptaki desteğini kaybetmesi, eyaletteki dengeyi Trump lehine değiştirebilir. Michigan, 16 seçim kurulu oyuna sahip olduğu için iki taraf için de vazgeçilmez durumda.

Nevada

Nevada, Demokratların son yıllarda güçlü olduğu bir eyalet olsa da Harris’in avantajı sadece 2 puan. Eyalette Harris’in en güçlü desteği, turizm ve konaklama sektöründeki işçilerden geliyor. Harris, bu desteği artırmak için bu sektörün pandemi sonrasında toparlanmasını hedefleyen ekonomik planlarını öne çıkarıyor.

Kuzey Karolina

Kuzey Karolina, seçimin en çekişmeli eyaletlerinden biri olmaya devam ediyor. Harris, eyalette sekiz onda bir puan farkla geride. Siyah Amerikalılar ve üniversite mezunları arasındaki destek, Harris’in buradaki şansını artırabilir. Nüfus sayımı verilerine göre, Kuzey Karolina’daki üniversite mezunlarının oranı diğer kilit eyaletlere göre daha yüksek. Harris, bu kesimi hedefleyen bir kampanya yürütüyor.

Pensilvanya

Pensilvanya, 19 seçim kurulu oyuna sahip ve seçim sonucunu belirleyebilecek eyaletlerden biri olarak öne çıkıyor. Harris, burada sekiz onda bir puan farkla önde. Trump, eyaletteki işçi sınıfı seçmenlerine hitap ederek Harris’in üstünlüğünü kırmayı hedefliyor. Her iki aday da Pensilvanya’da yoğun bir kampanya yürütüyor.

Wisconsin

Harris, Wisconsin’de 1.3 puan farkla önde, ancak eyaletteki anketler 2016 ve 2020 seçimlerinde olduğu gibi yanıltıcı olabilir. Wisconsin, kürtaj meselesi nedeniyle Demokratlar için avantajlı bir eyalet olarak değerlendiriliyor. Ancak Trump’ın bu eyalette kırsal seçmenler arasında güçlü bir desteği bulunuyor.