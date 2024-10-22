Harris: Trump kazanır ise ABD'yi izolasyonizme sürükleyecek

Liz Cheney ile birlikte Michigan'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Harris, Trump'ın ABD'yi Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü ya da NATO'dan çıkaracağını ve ABD'nin dünya çapındaki müttefiklerini terk edeceğini söyledi.

“İzolasyonizm yalıtım değildir. Yalıtım değildir,” diye konuşan Harris, “Ulusal güvenliğimiz açısından bizi zarardan korumayacaktır” dedi.

Harris ayrıca, Trump'ın Ukrayna konusundaki yaklaşımının “teslimiyet” olacağını söyledi.