Harris'in elini güçlendiren bağış! Trump'ı dörde katladı

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların Başkan adayı Kamala Harris'in ağustos ayında Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a göre daha fazla bağış topladığı ve daha fazla harcama yaptığı kaydedildi.

Trump'ı dörde katladı

Federal Seçim Komisyonu’nun (FEC) verilerine göre Harris, ağustos ayında 189 milyon dolar toplayarak Trump’ın topladığı 44 milyon doları dörde katladı.

Harris’in Demokratik Ulusal Komite (DNC) ile ortak bağış toplama faaliyetleri, ağustos ayı sonunda 361 milyon dolara ulaşırken, Trump ve Cumhuriyetçi Ulusal Komite'nin (RNC) topladığı toplam bağış miktarı 130 milyon dolarda kaldı.

Harris’in siyasi operasyonu, temmuz ayında Başkan Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesinin ardından büyük bir ivme kazandı. Harris, temmuz ayında da 310 milyon dolar toplamıştı.