Harry Potter dizisi iki medya devini karşı karşıya getirdi

Warner Bros Discovery CEO'su David Zaslav, geçtiğimiz şubat ayında Harry Potter serisinin dizisini yapacaklarını duyurmuştu. 7 sezondan oluşması planlanan dizinin 2026'da yayınlanacağı açıklanmıştı.

Ancak İngiliz yayın kuruluşu Sky, Warner Bros Discovery'a ortak yapım teklifi sunmadığı gerekçesiyle dava açtı. İki şirket arasında 2019'da yapılan bir anlaşmaya göre Warner Bros, Sky'a her yıl HBO Max'teki orijinal içeriklerin yapımına katılma hakkı sunuyordu.

Ancak Discovery ile birleşen şirketin, 'Warner Bros Discovery' olduktan sonra Sky’a ortaklık hakkı vermediği ortaya çıktı.

Harry Potter'ın değeri 25 milyar dolardan fazla

Sky, Harry Potter'ın marka değerinin 25 milyar doların üzerinde olduğuna dikkat çekerek, kaybettikleri gelirin yüz milyonlarca dolara ulaşabileceğini iddia etti. Şirket, özellikle Harry Potter dizisinin kendileri için "benzersiz ve yeri doldurulamaz" bir fırsat olduğunu belirtti.

WBD ise Sky'ın bu adımını "müzakerelerde avantaj sağlama çabası" olarak nitelendirdi ve davayı "temelsiz" bulduğunu söyledi. Şirket, Harry Potter dizisi de dahil olmak üzere yeni projelerin planlandığı gibi 2026'da Birleşik Krallık ve diğer Avrupa ülkelerinde Max platformunda yayına gireceğini duyurdu.