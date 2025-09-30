Harvard Üniversitesi'ne federal fon engeli için resmi süreç başlatıldı

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, kampüste antisemitizmle ilgili şikayetlerin yeterince ele alınmadığı gerekçesiyle Harvard Üniversitesi'nin gelecekteki araştırma hibelerine ve federal fonlara erişimini durdurmak üzere resmi inceleme süreci başlattı.

New York Times'ın haberine göre bakanlık, Harvard'ın kampüsündeki antisemitizm olaylarına karşı “kasıtlı kayıtsızlık” gösterdiğini savunarak üniversitenin federal fonlardan men edilmesini talep etti. Sürecin Harvard aleyhine sonuçlanması halinde, kurumun ABD hükümetiyle yeni sözleşme yapması ve araştırma fonlarından yararlanması engellenecek.

Trump ile Harvard arasındaki gerilim sürüyor

Kampüs protestoları ve çeşitlilik programları nedeniyle uzun süredir federal hükümetin hedefinde olan Harvard ile Donald Trump yönetimi arasındaki anlaşmazlık devam ediyor. Federal hükümet, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonu ve 60 milyon dolarlık sözleşmeyi dondurma kararı almış, üniversite ise bu kararı hukuka aykırı bularak dava açmıştı.

Ağustos ayında ABD basınında çıkan haberlerde, tarafların milyarlarca dolarlık fonun yeniden sağlanması karşılığında Harvard'ın 500 milyon dolar harcama yapmasını öngören bir uzlaşmaya yaklaştığı öne sürülmüştü. Ancak eylül başında Boston Bölge Mahkemesi Yargıcı Allison Burroughs, Trump'ın fonları dondurma kararını anayasaya aykırı bulmuş ve fonların yeniden aktarılmasına izin vermişti.