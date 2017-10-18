Haşdi Şabi ile Peşmerge çatıştı: 9 ölü

Irak'ın Musul kentindeki Musul Barajı sınırında, Şii Haşdi Şabi milisleri ile Peşmerge arasında çıkan çatışmada 9 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

İttihadiye polis teşkilatı yöneticilerinden Ali Ekber el-Hafaci, kentin kuzeyindeki Musul Barajı sınırında Şii Haşdi Şabi milisleri ile Peşmerge arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını söyledi.

Peşmerge'nin Musul Barajı'ndan çekilmeyi ve bölgeyi Haşdi Şabi'ye teslim etmeyi reddettiğini vurgulayan Hafaci, bunun üzerine Peşmerge'nin havaya ateş açarak yaptığı ikazlara rağmen Haşdi Şabi'nin baraja doğru hızlıca ilerlediğini kaydetti.

Hafaci, "Güç kullanan Peşmerge'ye Haşdi Şabi de karşılık verdi. Gece yaklaşık 3 saat süren çatışmalarda Haşdi Şabi'den 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Peşmerge'den ise bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı." diye konuştu.

Çatışmaların durduğunu dile getiren Hafaci, buna karşın her iki taraftan da bölgeden henüz çekilen olmadığını sözlerine ekledi.