Hava saldırılarından etkilenen küçük mülteci çocuklar açlık ve hastalık tehdidi altında

Son aylarda Sudan’da çocuklara yönelik ihlaller arttı. Sudan ordusu, birçok çocuğun anneleriyle birlikte öldürülmesine neden olan saldırılar ve gelişi güzel atılan bombaların verdiği zararlardan sorumlu tutuluyor.

825 bin çocuk ölüm veya sakat kalma tehdidi altında

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), özellikle Kuzey Darfur Eyaleti’nde El-Faşir ve Zemzem kampındaki mülteci kamplarında yaşayan Sudanlı çocukların durumuna ilişkin bir rapor yayımladı. Daha önce de benzer pek çok raporyayınlanmıştı.

Sudan ordusu, 24 Mart Pazartesi sabahı Darfur Eyaleti’nde halkın yoğun olduğu bir pazar yerine hava saldırısı düzenledi. İnsan hakları kuruluşları, kurbanların yarısından fazlasının kadın ve çocuklardan oluştuğunu bildirdi.

Vahşi saldırıda kaç kişinin öldüğü hakkında kesin bir rakam açıklanmasa da, insan hakları raporlarına göre en az 400 kişi bu bombardımanda hayatını kaybetti ve ölenlerin yaklaşık yarısını çocuklar oluşturuyor.

Gıda yetersizliğine ek olarak, bahsi geçen bölgelerde yaşayan 825 bin çocuk, rastgele yapılan bombardımanlar, artan şiddet ve askeri çatışmaların sivil yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle her an ölüm tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

En fazla çocuklar etkileniyor

UNICEF, son dönemde çocuklara yönelik ağır ihlallerin yaşandığını ortaya koydu. 110 ihlalin kaydedildiğini ve Sudan’daki çocuk kurbanların oranının geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla %83 arttığını açıkladı.

UNICEF, 2025 yılının ilk çeyreğinde Sudan’da onlarca çocuğun yoğun bombardıman ve hava saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiğini, genel ölümler içinde çocukların oranının %16 olduğunu vurguladı.



UNICEF’in Sudan temsilcisi Sheldon Yett, El-Faşir ve Zemzem’de yaklaşık 825 bin çocuğun hayatının tehdit altında olduğunu ve her gün ölümün onları kovaladığını, aileleriyle birlikte hayatta kalmak için mücadele verdiklerini belirtti. Mülteci kamplarında çocukların dramı gittikçe derinleşiyor. Bu kampların pek çoğu, Sudan ordusuna ait savaş uçaklarının hedefi hâline gelmiş durumda. Saldırılarda, pazarlar ve sivil yerleşim yerleri vuruluyor. Nitekim Kuzey Darfur Eyaleti’nde, Tura Pazarı’na düzenlenen saldırıda da benzer bir tablo meydana geldi.

Çocukların yerlerinden edilmesi: Göç

UNICEF raporuna göre, yalnızca son 6 hafta içinde Kuzey Darfur’da 60 binden fazla kişi yerinden oldu. Ayrıca Nisan 2024 ile Ocak 2025 arasında 600 binden fazla kişi göç etmek zorunda kaldı.

Bu mülteciler arasında 300 bin çocuğun olduğu belirlendi. Çocukların gıda, ilaç ve bakıma ihtiyaç duyduğu, fakat savaş, sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve insani yardımların kesintiye uğraması nedeniyle çok zor koşullarda yaşadıkları ifade edildi.

Mülteci kamplarında güvenlik, ticari mal, gıda, ilaç, çocuklar için gerekli besin destekleri ve vitaminler, hatta mevsimsel hastalıklara ve salgınlara karşı aşılar neredeyse yok denecek düzeyde.

Son dönemde gıda fiyatlarının katlanarak artması da ailelerin yükünü ağırlaştırdı. Önceki üç ay boyunca fiyatlar sürekli yükselerek, ailelerin çocukları için ihtiyaç duydukları temel gıdayı temin etmesini daha da zorlaştırdı.

Yetersiz beslenme çocukları etkiliyor

Yetersiz beslenme geniş ölçekte yayılmış durumda. Kuzey Darfur’da 457 binden fazla çocuk şiddetli yetersiz beslenme yaşıyor. Bu çocukların yaklaşık 146 bini hayatı tehdit eden ileri derecede ağır yetersiz beslenme sorunu ile mücadele ediyor.

Eyalet sınırları içinde yer alan 6 bölge kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya. Bu bölgelerin tümü, uygulanan kısıtlamalar, şiddet olayları ve hava saldırıları yüzünden en çok zarar gören yerler arasında.Çocuklara gönderilen tıbbi ve gıda yardımlarının stokları tükenmiş durumda. Bunun nedeni, Sudan’daki askeri gerilimin tırmanmasıyla birlikte yardım yollarının kesilmesi ve orduya ait uçakların tıbbi ve insani yardım ekiplerini hedef alması.

Uluslararası kuruluşlar, Sudan hükümetinden askeri faaliyetleri durdurmasını, insani yardımların çocuklara derhal ulaşmasını kolaylaştırmasını ve genel olarak sivillerin hayatını korumak için uluslararası ve insani hukuka saygı göstermesini talep ediyor.

Kızamık çocukları vuruyor

Sağlık sektörünün yokluğu nedeniyle mevsimsel hastalıklar ve virüsler yayılıyor. Kızamık, Sudan’ın farklı bölgelerinde çocuklar için yeni bir tehdit olarak ortaya çıktı.

Orta Darfur Eyaleti’ndeki Cebel Marra’nın doğusunda bulunan Dera Bölgesi dahil bazı yerlerde, ülkede hızla yayılan kızamık hastalığına karşı çocukları korumak amacıyla aşı kampanyaları düzenlendi.

“Darfur 24” sitesine konuşan bir yetkili, tıbbi yetersizlikler sebebiyle kızamık salgınının Sudan’ın geniş bölgelerinde ve özellikle Cebel Marra’nın doğusunda yaygınlaştığını belirtti. Son aylarda sağlık ekiplerini hedef alan saldırılar, sağlık tesislerinin yıkımı ve doğrudan hava saldırılarıyla sağlık sektörünün alt yapısının çökmesi sonucu birçok ihlal kayda geçti. Ordu’nun, 2021 Ekim’inde gerçekleştirdiği darbe ile iktidarı ele geçirdiğinden beri ülkeyi yönetenler yaşanan bu dramları uluslararası kamuoyu tarafından gözmezden geliyor.

30 milyon Sudanlı gıda güvencesinden yoksunken, 15 milyon mülteci barınma tehlikesi ile karşı karşıya. Buna rağmen ordu birlikleri pek çok yerde sivillerin yaşadığı bölgelere hava saldırılarını sürdürüyor. Darbeden sonda Sudan ekonomisi, çökertti ve bölge ülkeleriyle ilişkileri bozdu. Bu durum, krizin etkilerini daha da ağırlaştırdı.

Sudan halkının iddiasına göre İslami Hareket’in perde arkasında yönettiği ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan, bu yıkıcı tablonun sorumluluğunu taşıdığı için ABD tarafından kara listeye alınmıştı. Uluslararası raporlar da bunu açıkça doğruluyor. Birleşmiş Milletler 2024 yılındaki raporunda, “Sudan’daki süregelen çatışma, insani krizi derinleştiriyor; ateşkes çağrılarına açık bir şekilde kulak tıkanıyor” ifadesine yer verdi. Bölgesel ve uluslararası barış çabalarına rağmen Burhan ve destekçileri tüm girişimleri reddediyor ve ülkeyi mahveden, halkı tüketen askeri yaklaşımda ısrar ediyorlar. Böylece Sudanlıları, siyasi ve ahlaki bir iflası gözler önüne seren karanlık bir kaderle baş başa bırakıyorlar.