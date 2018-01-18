Hava taşımacılığı 4.1 milyar yolcuyla rekor kırdı

18 Ocak 2018

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), 2017 yılında uçak yolculuğunu tercih edenlerin sayısının 4.1 milyar olduğunu açıkladı.

2016 yılına oranla uçak yolculuğunu tercih edenlerin oranında 7,1 artış olduğu, artışta ucuz yolcu taşıyan hava yolları şirketlerinin etkili olduğu belirtildi.

Uçak yolcularının yüzde 30'luk bölümünün ucuz havayollarını seçtiği belirtiler yıllık raporda, bir yılda 37 milyon uçuşun yapıldığı belirtildi. Havayolunu tercih eden kıtalarda yüzde 37 ile Avrupa en yüksek paya sahip olurken, 2017'de 8,1 oranında büyüme sağladı. İkinci sırayı yüzde 29'luk payı ile Asya pasifik bölgesi 9.6 oranında büyüme sağladı. Afrika kıtasında yüzde 7,6 büyüme gözükürken, Güney Asya yüzde 9,6 oranında büyüdü. Avrupa yüzde 8,1 büyüme gösterirken, Latin Amerika yüzde 10 oranı ile en çok artış gösteren bölge oldu. Kuzey Amerika yüzde 4,5 oranında büyüme gösterdi.

ICAO Genel Sekreteri Dr. Fang Liu, hava trafiğinin artmasının Birleşmiş Milletler Gündemi 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına yönelik önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, "Küresel ekonomik koşulların iyileştirilmesi ile hava seyahati büyümesi artış kaydediyor. Dünya genelinde gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesinin 2017'de yüzde 2.7, artış kaydetti. Büyüme 2018'de yüzde 2.9'a kadar çıkmasını bekliyoruz. Yaşanılan bu gelişmelerin her sektöre olduğu gibi havacılık sektörüne de yansıdığı görmekteyiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA