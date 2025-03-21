Hava Trafiği resmen felç oldu! Trafo yangını krizi büyüdü: Heathrow Havalimanı kapatıldı!

Dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olan Londra’daki Heathrow Havalimanı, büyük bir elektrik kesintisi nedeniyle geçici olarak kapatıldı. İngiltere’nin başkentinde bulunan havalimanı, batı Londra’daki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın sonrasında gece yarısına kadar hizmet veremeyecek.

İngiliz medyasında yer alan bilgilere göre, yangın nedeniyle 16 bin 300’den fazla ev elektriksiz kalırken, yüzlerce uçuş iptal edildi. Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, “Yolcularımızın ve meslektaşlarımızın güvenliğini sağlamak için Heathrow, 21 Mart günü saat 23.59’a kadar kapalı olacaktır. Lütfen havalimanına seyahat etmeyin” ifadeleri kullanıldı.

Londra İtfaiyesi, trafo merkezindeki yangının kontrol altına alındığını bildirirken, Heathrow’daki kaosun sürdüğü aktarıldı. Yangının etkisiyle havalimanındaki terminallerde ışıklar sönerken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yalnızca acil durum ışıklarıyla aydınlatılan koridorlar ve kapatılmış dükkânlar dikkat çekti.

FlightRadar24 sözcüsü Ian Petchenik, yaşanan krizin dünya genelinde hava trafiğinde büyük aksamalara neden olacağını belirterek, “Heathrow, dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri. Bu durum, uluslararası uçuşlarda ciddi sorunlara yol açacak” dedi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, en az 120 uçak ya rotasını değiştirmek ya da kalkış yaptığı havalimanına geri dönmek zorunda kaldı. Özellikle Heathrow üzerinden seyahat planlayan yüzbinlerce yolcunun bu durumdan etkileneceği tahmin ediliyor.

İngiliz Telegraph gazetesine göre, yangının çıktığı trafo merkezindeki sorun henüz tamamen giderilemezken, bölgedeki elektrik dağıtımının kademeli olarak normale döndürülmesi planlanıyor. Ancak havalimanının faaliyetlerine ne zaman tam kapasiteyle dönebileceğine dair net bir açıklama yapılmadı.