Hava yolu şirketlerine ceza yağdı! En yüksek ceza Ryanair'a

Ucuz tarifeli havayolu şirketlerinden Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian ve Volotea'ya "El bagajı için ekstra ücret alınması veya bakmakla yükümlü olunan kişilere refakat için ücretli koltuk rezervasyonu yapılması gibi kötü niyetli uygulamalardan" dolayı İspanya Tüketim Bakanlığı tarafından para cezası kesildi.

İspanya Tüketim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplamda 179 milyon Euro'luk para cezasının en yükseğinin 107 milyon 775 bin 777 Euro'yla Ryanair'e verildiği, onu Vueling (39 milyon 264 bin 412 Euro), Easyjet (29 milyon 94 bin 441 Euro), Norwegian (1 milyon 610 bin Euro) ve Volotea'nın (1 milyon 189 bin Euro) takip ettiği kaydedildi.

Havayolu şirketlerine yönelik yaptırım yetkisinin Haziran 2022'de Devlet Genel İdaresi'nden alındığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu cezaların "tüketim alanında çok ciddi" olarak sınıflandırıldığı ve bu havayolu şirketlerinin aynı uygulamalara devam etmelerinin yasaklandığı vurgulandı.