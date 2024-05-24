Havaalanında feci ölüm... Yer hizmetleri çalışanını Airbus ezdi...

Rusya'nın Yekaterinburg kentindeki Koltsovo Havaalanı'nda, 21 yaşındaki yer hizmetleri çalışanı Airbus A320 tipi uçağın ön iniş takımı altında kalarak ezildi.

Rus basınına yer alan habere göre, kimlik bilgileri açıklanmayan kaptan pilot uçuştan alınırken, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gerçekleşmesi gereken uçuş, üç buçuk saatlik gecikmenin ardından yeni bir uçuş ekibiyle tamamlandı.

Hakkında soruşturma başlatılan kaptan pilot, ağır ihmalle suçlandı.

Hastanın yoğun bakımda olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, yaşam mücadelesi veren işçinin bir bacağının kesildiği diğer bacağının ise kırık olduğu açıklandı.