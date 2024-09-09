Havacılık devi Boeing grevden kaçınmak için işçilere 'tarihi bir teklif' sundu

Dünya çapında uçak, helikopter, roket, füze ve uydu üretimi gerçekleştiren Amerikan havacılık devi Boeing, montaj hatlarını sekteye uğratabilecek bir grevden kaçınmak için çalışanlarına dört yıllık biz sözleşme kapsamında yüzde 25 ücret artışı teklif etti.

30 bini aşkın işçiyi temsil eden sendika yöneticileri, çalışanları teklife destek vermeye teşvik ederken, sözleşmeyi şimdiye dek müzakere ettikleri en iyi anlaşma olarak nitelendirdi.

Anlaşma onaylanırsa şirketin kalite ve itibar meselelerini halletmek için baskı gören yeni Boeing CEO’su Kelly Ortberg için önemli bir başarı olacak.

BBC’nin haberine göre; Boeing’in Seattle ve Portland’daki çalışanları perşembe günü şirketin teklifini oylayacak.

'Tarihi bir teklif'

Havacılık ve uzay devinin işletme müdürü Stephanie Pope, Boeing çalışanlarına gönderdiği video mesajında teklifi “tarihi bir teklif” olarak nitelendirdi.

Sendika üyeleri tarafından onaylanması halinde bu, firma ile sendikalar arasında 16 yıldır imzalanan ilk tam iş sözleşmesi olacak.

Anlaşma, ücret artışının yanı sıra işçilere iyileştirilmiş emeklilik hakları ve Boeing'in bir sonraki ticari uçağını Seattle bölgesinde inşa etme taahhüdü de sunuyor.

Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Sendikası'ndan (IAM) yapılan açıklamada “Dürüstçe söyleyebiliriz ki bu teklif tarihimizde müzakere ettiğimiz en iyi sözleşmedir” ifadesi yer aldı.