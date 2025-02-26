Havacılık devinde ‘ceset’ skandalı! Sizin başınıza gelse ne yapardınız…

Katar Havayolları uçuşunda hayatını kaybeden bir yolcunun cesedinin yanıbaşında yolculuk etmek durumunda kalan Avustralyalı bir çift, dünya medyasına haber oldu.

Tatil için Venedik’e seyahat eden Mitchell Ring ve Jennifer Colin, Australya’nın Channel 9 kanalına verdiği demeçte, Melbourne-Doha uçuşu sırasında yanlarındaki koridorda bir kadının hayatını kaybettiğini anlattı.

Çift, kabin ekibinin battaniyeye sarılı cesedi yanlarına koyduğunu ve geri kalan dört saatlik uçuşu bir cesetle yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

BBC'nin haberine göre; Ring-Colin çifti uçakta boş koltuklar olmasına karşın kendilerine yer değişikliği teklifi yapılmadığını ifade etti.

Katar Havayolları “Olayın neden olabileceği herhangi bir rahatsızlık veya sıkıntı” için özür diledi.

Business Class'a taşımak istediler ama...

Channel 9’da yayınlanan Current Affair programına konuşan Mitchell Ring, kabin ekibinin yere yığılan kadına anında müdahale ettiğini fakat kadının ‘ne yazık ki’ kurtarılamadığını ve bu süreci izlemenin ‘yürek parçalayıcı’ olduğu söyledi.

Ring, kabin ekibinin kadını uçağın business class bölümüne taşımaya çalıştıklarını fakat kadının oldukça iri olduğunu ve onu koridordan geçiremediklerini aktardı.

Mitchell Ring kabin ekibinin yanında boş koltuk olduğunu gördüğünü söylerken şöyle devam etti:

* Bana 'Biraz yana kayabilir misiniz lütfen' dediler. Ben de 'Evet, sorun değil' dedim. Sonra bayanı benim oturduğum koltuğa yerleştirdiler.

'Boş koltuk vardı ama teklif etmediler...'

Partneri Colin’in yakındaki boş koltuğa oturabildiğini söyleyen Ring, kendisine ise boş koltuk olmasına karşın kabin ekibi tarafından böyle bir seçenek sunulmadığını belirtti.

Jennifer Colin bu deneyimi “travmatik” olarak nitelendirdi ve şunları söyledi:

* Zavallı kadının ölümünden havayolu şirketini sorumlu tutamayacağımızı tamamen anlıyoruz, ancak uçaktaki müşterilerle ilgilenmek için bir protokol olması gerekiyor.

Qatar Airways tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Her şeyden önce düşüncelerimiz, uçuşumuzda üzücü bir şekilde hayatını kaybeden yolcumuzun ailesiyle birlikte.

* Bu olayın yol açmış olabileceği her türlü rahatsızlık veya sıkıntı için özür dileriz ve politikalarımız ve prosedürlerimiz doğrultusunda yolcularla iletişim kurma sürecindeyiz.

Bir Katar Havayolları sözcüsü ise şunları söyledi:

* Uçakta meydana gelen bu tür olayların ele alınmasına ilişkin süreç, işletmeci havayolu tarafından yönetilmektedir ve bu durumda Qatar Airways söz konusudur.