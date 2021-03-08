Havacılık sektörü Johnson'dan daha fazla mali yardım istedi

İngiltere’nin Heathrow Havaalanı'nda çalışan sendikalı işçiler, havacılık sektörüne daha fazla yardım edilmesine yönelik bir dilekçeyi imzaladılar.

İngiltere'de Haziran ayında New Economics Foundation tarafından yayınlanan rapor, havacılık ve ilişkili sektörlerde 124 bin istihdamın risk altında olduğunu ortaya koymuştu.

Başbakan Johnson'a gönderilen dilekçede, salgın nedeniyle karantina, kapatma uygulanan dönemde havaalanlarının operasyonel maliyetlerinin vergi mükellefleri tarafından karşılanması, sektöre devlet destekli kredi verilmesi ve geri ödeme sürelerini uzatılması, havaalanı yolcu vergisinin 12 ay için alınmaması yer alıyor.