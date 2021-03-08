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Havacılık sektörü Johnson'dan daha fazla mali yardım istedi

İngiliz havacılık sektörü Başbakan Boris Johnson'dan daha fazla mali yardım istedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İngiltere’nin Heathrow Havaalanı'nda çalışan sendikalı işçiler,  havacılık sektörüne daha fazla yardım edilmesine yönelik bir dilekçeyi imzaladılar.

İngiltere'de Haziran ayında New Economics Foundation tarafından  yayınlanan rapor, havacılık ve ilişkili sektörlerde 124 bin istihdamın  risk altında olduğunu ortaya koymuştu.

Başbakan Johnson'a gönderilen dilekçede, salgın nedeniyle karantina,  kapatma uygulanan dönemde havaalanlarının operasyonel maliyetlerinin  vergi mükellefleri tarafından karşılanması, sektöre devlet destekli  kredi verilmesi ve geri ödeme sürelerini uzatılması, havaalanı yolcu vergisinin 12 ay için alınmaması yer alıyor.