Havacılıkta tam normale dönüş 2024'te

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden biri olan Boeing, küresel havayolu iç seyahatlerinin 2022 yılında kriz öncesi seviyelere döneceğini tahmin ederken uluslararası uçuşlarda bu tarihin 2024 yılı olacağını öngördü.

Boeing, 20 yıllık dönem için ticari uçak teslimatları tahminini 43 bin 110 adetten 43 bin 610 adede çıkardı.

Kuruluş aynı dönemde nakliye uçağa teslimatlarının 890 adet olacağını öngördü, önceki tahmin ise 930 adetti.

Kuruluş öte yandan gelecek 10 yıl için havacılık sektörü için büyüklük tahminini 8,5 trilyon dolardan 9 trilyon dolara yükseltti.