Havada 5G paniği: Uçuş planları yeniden düzenleniyor

Başlıca uluslararası havayolu şirketleri ABD'nin 5G şebekesini kullanıma alacak olmasının yarattığı güvenlik endişeleri nedeniyle uçuş planlarını yeniden düzenlemek ya da uçuşları iptal etmek durumunda kaldı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) 5G şebekesinin bazı uçaklardaki kötü hava koşullarında özellikle inişlerde önemli rol oynayan irtifa okuyucularını etkileyebileceği yönünde uyarılarda bulunmuştu. Başta Boeing 777 sınıfı olmak üzere uçakların bu durumdan etkilenebileceğini dile getirilmişti.

AT&T ve Verizon'un havaalanları çevresinde 5G şebekesini şimdilik kullanıma açmayacaklarını açıklamalarına rağmen çok sayıda havayolu şirketi ya uçuşları iptal etti ya da 5G şebekesinden etkilenmediği düşünülen uçakları kullanmayı tercih etti.

FAA dün gece geç saatlerde hangi uçak ve havaalanlarının bu durumdan etkileneceğiyle ilgili yönergelerinde değişiklik yapmaya başladı.