Havada GPS karardı, pilot manuel iniş yaptı: Von der Leyen’in Bulgaristan seferinde ‘kasıtlı müdahale’ iddiası

Avrupalı yetkililer, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i taşıyan uçağın Bulgaristan’ın Plovdiv Havalimanı’na inişi sırasında GPS sinyalinin devre dışı kaldığından şüpheleniyor.

Kağıt haritalarla manuel iniş

Yetkililere göre uçak, piste yaklaşırken elektronik seyrüsefer yardımcılarına erişimini kaybetti; pilot, analog araçlar ve kağıt haritalarla iniş yaptı.

“Tüm havaalanı bölgesi karardı” iddiası

Financial Times'ın haberine göre bir yetkili, “Tüm havaalanı bölgesi GPS’i karardı. Bu inkâr edilemez bir müdahaleydi” dedi. Uçak, inişten önce yaklaşık bir saat havada daire çizmek zorunda kaldı.

Rota ve ziyaretin amacı

Olay, von der Leyen’in Varşova’dan Plovdiv’e; Bulgaristan Başbakanı Rosen Zhelyazkov ile görüşmek ve bir mühimmat fabrikasını ziyaret etmek üzere yaptığı yolculuk sırasında meydana geldi.

Rusya’ya atfedilen kasıtlı müdahale şüphesi

Kremlin ve Avrupa Komisyonu’ndan resmi açıklama gelmese de, olay Rusya’ya atfedilen kasıtlı GPS karıştırma eylemi olarak değerlendiriliyor.

Doğu Avrupa ve Baltık’ta artan GPS müdahaleleri

Bir zamanlar daha çok askeri alanla sınırlı görülen sinyal bozma/yanıltma taktiklerinin, Doğu Avrupa ve Baltık bölgesinde giderek daha yaygın hale geldiği belirtiliyor; sivil havacılık güvenliğine yönelik riskler vurgulanıyor.

Von der Leyen’den sert mesaj

Bulgaristan’da konuşan von der Leyen, müdahaleye doğrudan atıf yapmadan, “Putin değişmedi ve değişmeyecek de. O bir avcı. Sadece güçlü bir caydırıcılıkla kontrol altında tutulabilir” dedi.

Resmi açıklama bekleniyor

Kremlin ve Avrupa Komisyonu’ndan konuya ilişkin teyit veya yalanlama gelmesi bekleniyor.