Havada GPS karardı, pilot manuel iniş yaptı: Von der Leyen’in Bulgaristan seferinde ‘kasıtlı müdahale’ iddiası
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i taşıyan uçak, Bulgaristan/Plovdiv Havalimanı yaklaşmasında yaşanan GPS kesintisi şüphesi nedeniyle yaklaşık bir saat tur atıp kağıt haritalarla manuel iniş yaptı. Yetkililer, olayın Rusya kaynaklı kasıtlı bir sinyal bozma (jamming) operasyonu olabileceğini değerlendiriyor.
Avrupalı yetkililer, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i taşıyan uçağın Bulgaristan’ın Plovdiv Havalimanı’na inişi sırasında GPS sinyalinin devre dışı kaldığından şüpheleniyor.
Kağıt haritalarla manuel iniş
Yetkililere göre uçak, piste yaklaşırken elektronik seyrüsefer yardımcılarına erişimini kaybetti; pilot, analog araçlar ve kağıt haritalarla iniş yaptı.
“Tüm havaalanı bölgesi karardı” iddiası
Financial Times'ın haberine göre bir yetkili, “Tüm havaalanı bölgesi GPS’i karardı. Bu inkâr edilemez bir müdahaleydi” dedi. Uçak, inişten önce yaklaşık bir saat havada daire çizmek zorunda kaldı.
Rota ve ziyaretin amacı
Olay, von der Leyen’in Varşova’dan Plovdiv’e; Bulgaristan Başbakanı Rosen Zhelyazkov ile görüşmek ve bir mühimmat fabrikasını ziyaret etmek üzere yaptığı yolculuk sırasında meydana geldi.
Rusya’ya atfedilen kasıtlı müdahale şüphesi
Kremlin ve Avrupa Komisyonu’ndan resmi açıklama gelmese de, olay Rusya’ya atfedilen kasıtlı GPS karıştırma eylemi olarak değerlendiriliyor.
Doğu Avrupa ve Baltık’ta artan GPS müdahaleleri
Bir zamanlar daha çok askeri alanla sınırlı görülen sinyal bozma/yanıltma taktiklerinin, Doğu Avrupa ve Baltık bölgesinde giderek daha yaygın hale geldiği belirtiliyor; sivil havacılık güvenliğine yönelik riskler vurgulanıyor.
Von der Leyen’den sert mesaj
Bulgaristan’da konuşan von der Leyen, müdahaleye doğrudan atıf yapmadan, “Putin değişmedi ve değişmeyecek de. O bir avcı. Sadece güçlü bir caydırıcılıkla kontrol altında tutulabilir” dedi.
Resmi açıklama bekleniyor
Kremlin ve Avrupa Komisyonu’ndan konuya ilişkin teyit veya yalanlama gelmesi bekleniyor.