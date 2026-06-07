Havayollarında dengeler değişti: Dev şirketin çekilmesi milyarlarca dolarlık fırsat yarattı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Orta Doğu'da patlak veren savaşın enerji piyasalarını altsüt etmesinin ardından pek çok havayolu devi yakıt maliyetlerindeki rekor artış nedeniyle iflas bayrağını çekti. ABD'li havayolu devi Spirit Airlines da faaliyetlerini sonlandırararak sektörden çekildi.

Yıllık 2,3 milyar dolarlık ek gelir potansiyeli

Analistlere göre Spirit Airlines'ın çekilişi ile sektörde rekabetin azalırken, havayollarının bilet fiyatları üzerindeki kontrolü arttı ve gelir görünümü de güçlendirdi. Güzergah yoğunlaşması ve geçmiş fiyatlama eğilimleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmelerde, sektör genelinde yıllık 1,4 milyar ila 2,3 milyar dolar arasında ek gelir potansiyeli bulunduğu hesaplandı.

Bu fırsattan en fazla yararlanacak şirketler arasında Delta Air Lines, Southwest Airlines ve United Airlines bulunuyor. Her üç şirketin de yıllık yaklaşık 300 milyon dolar ek gelir elde edeceği, American Airlines'ın ise yaklaşık 220 milyon dolar kazançlı çıkacağı öngörülüyor.

Düşük ücretli pazarlarda gelir artışı sınırlı

Ancak tüm şirketler aynı ölçüde avantaj sağlamıyor. Frontier Airlines, Spirit'in boşalttığı kapasitenin önemli bölümünü devralmasına rağmen büyümesini ağırlıklı olarak düşük ücretli pazarlarda gerçekleştirdi. Bu nedenle gelir artışı rakiplerine kıyasla daha sınırlı kaldı.

Buna karşılık Delta ve American Airlines, kapasite artışında daha temkinli davranarak rekabetin azalmasından doğan fiyatlama avantajlarını korumayı başardı. Özellikle rakip sayısının azaldığı güzergahlarda gelir potansiyelinin belirgin şekilde yükseldiği görüldü. United, JetBlue Airways ve Delta da rekabette büyük iyileşme kaydetti.

Maliyet ve risk düşüşü geliri katlayabilir

Uzmanlara göre güçlü kapasite disiplini uygulayan havayolları, bilet fiyatlarını koruma ve kârlılığı artırma konusunda daha avantajlı konumda bulunuyor. Özellikle yakıt maliyetlerinin gerilemesi veya jeopolitik risklerin azalması halinde bu şirketlerin gelir performansını daha da güçlendirebileceği değerlendiriliyor.