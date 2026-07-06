Havayolu devine kritik teklif: 6,98 milyar dolarlık satın alma hamlesi

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easyJet, ABD merkezli özel kredi şirketi Castlelake'in devralma teklifini prensipte kabul ettiğini açıkladı; söz konusu teklif hisse başına yaklaşık 9,21 dolar seviyesinde olup şirkete yaklaşık 6,98 milyar dolar değer biçiyor.

Beşinci ve en yüksek teklif oldu

Minneapolis merkezli Castlelake'in easyJet için sunduğu teklif, şirketin şimdiye kadarki beşinci ve en yüksek teklifi olarak kayıtlara geçti.

Castlelake, 29 Mayıs'ta havayolu şirketine ilk yaklaşımından bu yana teklifini hisse başına yaklaşık 7,48 dolardan 9,21 dolara yükseltti. easyJet hisseleri ise cuma günü Londra Borsası'nda yaklaşık 7,45 dolardan kapanmıştı. Bu seviye, teklif fiyatına kıyasla yaklaşık yüzde 20'lik iskonto anlamına geliyor.

Son tarih 3 Ağustos'a uzatıldı

Bloomberg'in şirketlerin ortak açıklamasına dayandırdığı haberine göre, taraflar “teklif ver ya da çekil” olarak bilinen son tarihi de uzattı. Buna göre karar için belirlenen süre, Londra saatiyle 3 Ağustos 17.00'ye kadar devam edecek.

Eski easyJet yöneticisi de süreçte yer alıyor

Castlelake'in, easyJet'in eski yöneticilerinden Peter Bellew ve Mark Breen ile işbirliği yaptığı belirtildi. Bellew, 2022 yılında havayolu şirketinden ani şekilde ayrılmıştı.

Habere göre Castlelake, ortak açıklamada easyJet'in gelecek dönem büyümesini ve filo modernizasyon programını desteklemeyi amaçladığını bildirdi.

Şirket finansal baskı altında

easyJet'in öne çıkan varlıkları arasında modern Airbus A320 ailesi filosu ile Londra, Milano ve Cenevre havalimanlarındaki değerli iniş-kalkış slotları bulunuyor.

Buna karşın şirket, son dönemde finansal baskıyla karşı karşıya kaldı. easyJet'in 2026 mali yılının ilk yarısına ilişkin sonuçlarında hisse başına zararı yaklaşık 0,67 dolar oldu. Bu rakam, analistlerin yaklaşık 0,58 dolarlık zarar beklentisinin yüzde 15,3 üzerinde gerçekleşti.

İran kaynaklı çatışmayla bağlantılı olarak artan jet yakıtı maliyetleri şirketin kâr marjları üzerinde baskı yaratırken, yaz dönemi rezervasyonlarındaki zayıf görünüm de finansal tabloyu olumsuz etkiledi.