Havice, DEAŞ'tan geri alındı
Havice kasabasının Irak ordusu tarafından DEAŞ'tan alınmasıyla, Irak'ta örgütün kontrolünde sadece Suriye sınırına yakın bir bölge kaldı.
Irak ordusu, Havice kasabası ve çevresini DEAŞ terör örgütünden geri aldığını açıkladı.
Militanların kuzey Irak'ta ellerinde kalan son önemli bölge olan Havice'nin de ele geçirilmesiyle, DEAŞ kontrolü altında sadece ülkenin batısında Suriye sınırındaki topraklar kalmış oluyor.
Irak, başkent Bağdat'ın kuzeyinde ve Kerkük'ün batısında kalan Havice bölgesinde DEAŞ'ne karşı askeri harekatı 21 Eylül'de başlatmıştı.
Kaynak: Reuters