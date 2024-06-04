  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. Hawaii'de yanardağ patladı
Takip Et

Hawaii'de yanardağ patladı

Son kez Eylül 2023'te faaliyete geçen Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, 9 ayın ardından yeniden kısa süreliğine faaliyete geçti. Patlamanın insan hayatına ya da altyapıya tehdit oluşturmadığı belirtildi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), internet sitesinde yayımladığı raporda, Kilauea Yanardağı'nın dün faaliyete geçtiğini duyurdu.

Yanardağdaki faaliyetin birkaç saat sonra sona erdiği belirtilen raporda, bölgenin dinamik olmaya devam ettiği ve yeniden faaliyete geçmesi ihtimali nedeniyle yanardağın yakından takip edildiği bildirildi.

Patlamaların bölge sakinleri için şimdilik bir tehdit oluşturmadığı kaydedildi.

Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.

Hawaii'deki Kilauea Yanardağındaki patlama dron ile görüntülendiHawaii'deki Kilauea Yanardağındaki patlama dron ile görüntülendiGündem