Hawaii'de yanardağ patladı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), internet sitesinde yayımladığı raporda, Kilauea Yanardağı'nın dün faaliyete geçtiğini duyurdu.

Yanardağdaki faaliyetin birkaç saat sonra sona erdiği belirtilen raporda, bölgenin dinamik olmaya devam ettiği ve yeniden faaliyete geçmesi ihtimali nedeniyle yanardağın yakından takip edildiği bildirildi.

Patlamaların bölge sakinleri için şimdilik bir tehdit oluşturmadığı kaydedildi.

Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.