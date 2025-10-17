Hayatını kaybeden çalışanından izin belgesi istemişti: Hava yolu şirketi özür diledi

Tayvan merkezli hava yolu şirketi EVA Air, yaşamını yitiren bir hostesten hastanede kaldığı süre için izin belgesi talep edilmesi nedeniyle hostesin ailesinden özür diledi.

Focus Taiwan'ın haberine göre, 34 yaşındaki hostes 24 Eylül'de Milano'dan Taoyuan'a yaptığı uçuş sırasında rahatsızlanmış, uçuş sonrası hastaneye kaldırılmış ve 10 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Aileden özel olarak özür dilendi

EVA Air'den yapılan açıklamada, "Hayatını kaybeden hostesten hastanede bulunduğu süre için izin belgesi talep edildiğini" kabul eden şirket, bunun bir çalışan hatasından kaynaklandığını belirtti. Açıklamada ayrıca aileden özel olarak özür dilendiği bildirildi.

Şirket, hostesin ölümüne ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Öte yandan, hostesin ailesi, kızlarının vefatının ardından şirket temsilcisinin telefonla ulaşıp "hastanede kaldığı günler için izin belgesi" istediğini açıkladı. Olayın ardından "fazla mesai" iddiaları gündeme gelirken, yapılan incelemede çalışma sürelerinin yasal sınırlara uygun olduğu ifade edildi.