Haydarabad’ın son nizamı İstanbul’da vefat etti

Mükarrem Jah, Prenses Dürrüşehvar’ın oğlu ve son Osmanlı halifesi Sultan II. Abdülmecid’in torunuydu. Ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Mükarrem Jah 14 Ocak Cumartesi gecesi hayatını kaybetti.

Cenazesi özel bir uçakla Haydarabad’a götürülecek ve Asaf Jahî Hanedanı’na mensup hükümdar dedelerinin yanına, devlet töreni ile defnedilecek.

Mükarrem Jah, 1967’de büyükbabasının ölümünün ardından Haydarabad Nizamı oldu ve Hindistan Birliği’nin 1971’de unvanları ve hükümdarlık hazinesini kaldırana kadar unvanını elinde tuttu ve Haydarabad şehrini yönetti.

1980’lerde Hindistan’ın en zenginleri arasında gösterilen Mükarrem Jah, 90’lı yıllarda servetinin bir bölümünü boşanma davalarında kaybetti. Resmi kayıtlara göre, şahsi serveti 1 milyar dolardı.

Mükarrem Jah, aralarında Prenses Esra Bereket’in de olduğu 5 evlilik yaptı. Bir süre önce annesi Dürrüşehvar Sultan'ın memleketi olan Türkiye’ye gelen Mükarrem Jah, İstanbul’a yerleşti ve yaşamının sonuna kadar da gözlerden uzak bir hayat yaşadı.