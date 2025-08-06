Hazır giyim devinin reklamlarına yasak!

Dünyaca ünlü moda devi Zara'nın iki reklamında yer alan modellerin "sağlıksız derecede zayıf" gözükmesinden dolayı yasaklandığı açıklandı.

İngiltere Reklam Standartları Kurumu (ASA) konuya dair yaptığı açıklamada, reklamların "sorumsuz" olduğunun altını çizerek, reklamların bu şekilde yayımlanmayacağını bildirdi. Kurum, Zara'nın tüm görsellerini sorumluluk bilinciyle hazırlaması gerektiğinin de altını çizdi.

Mankenler nasıl görünüyordu?

ASA, reklamlarda yer alan mankenlerden birinin saçının sıkı şekilde geriye toplandığını ve yüzüne düşen gölgeler nedeniyle "çökük ve sağlıksız" göründüğüne vurgu yaptı.

Bir diğer reklamda ise, açık yakalı gömlek giyen bir mankenin belirgin köprücük kemiklerinin odak noktası haline getirildiği ve bunun da sorumsuz bir görsel olduğu belirtildi.

Reklamlar, Zara’nın mobil uygulamasında ve internet sitesinde ürünlerin model üzerinde ve ayrıca tekil olarak gösterildiği bölümlerde yayımlanıyordu.

Kısa elbiseyi tanıtan bir görselde, modelin bacaklarının “dikkat çekici biçimde ince” gösterildiği, dirsek eklemleri ve kolların pozisyonunun ise vücut oranını bozduğu da kaydedildi.

ASA, Zara'nın diğer iki reklamında ihlal tespit etmedi. Ancak Zara, eleştiriye konu olan tüm görselleri kaldırdığını duyurdu.

Zara'dan konuyla ilgili açıklama

Zara da eleştirilere yanıt vererek, reklamlarda yer alan her iki modelin de sağlık durumlarının iyi olduğuna dair doktor raporlarının mevcut olduğunu belirtti.

Firma ayrıca, 2007 yılında Birleşik Krallık Model Sağlık Araştırması tarafından yayımlanan Fashioning a Healthy Future adlı raporun tavsiyelerine uyduğunun da altını çizdi.

Görüntüler üzerinde hafif derecede ışık ve renk düzeltmeleri yapıldığını belirten şirket, görsellerde manipülasyon yapılmadığının da altını çizdi.

Diğer markalar da inceleniyor

ASA'nın radarına takılan tek marka Zara değil. Temmuz ayında Marks & Spencer’ın bir reklamı da benzer gerekçelerle yasaklanmıştı.

Reklamdaki modelin duruşunun kıyafet seçiminin ve "büyük sivri burunlu ayakkabılarla" bacaklarının inceliğinin vurgulanmasının "sorumsuzluk" olduğuna kanaat getirilmişti.

Öte yandan Next markasının mavi dar kot pantolon tanıtımı da ASA tarafından yıl başında yasaklanmıştı.Modelin zayıflığının abartıldığı belirtilmişti.