Haziran ayı gündem takvimi
'G7 Liderler Zirvesi'nden 'Euro 2024'e, Brüksel'de düzenlenecek 'AB Liderler Zirvesi'nden İran Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne, dünyanın dört bir yanında Haziran 2024'de gerçekleşecek olayları ve uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddelerini sizin için derledik.
Haziran 2024, uluslararası spor etkinliklerinden barışa yönelik görüşmelere pek çok önemli etkinliğe sahne olacak.
1 Haziran
- Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde 'Türk Devletleri Teşkilatı Eğitimden Sorumlu Bakanlar 8. Toplantısı' yapılacak.
2 Haziran
- Baltık Denizi’nde NATO müttefiklerinin 'BALTOPS-2024 Tatbikatı' düzenlenecek.
3 Haziran
- 1984'ten 2022'ye kadar Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün direktörlüğünü yapan Anthony Fauci, Kovid-19 salgınıyla ilgili ilk defa Temsilciler Meclisi'nde ifade verecek.
- Şair Nazım Hikmet, vefatının 61. yılında Moskova’daki mezarı başında anılacak.
4 Haziran
- İran'da Şah döneminde 1963’te Humeyni’nin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla toplanan kişilere yönelik saldırının yıl dönümünde '15 Hordad' etkinlikleri düzenlenecek.
5 Haziran
- Rusya'da '27’nci St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu' yapılacak.
6 Haziran
- Avrupa Birliği (AB) genelinde 6-9 Haziran tarihlerinde 'Avrupa Parlamentosu seçimleri' düzenlenecek.
- Azerbaycan’da 'TÜRKPA 13. Genel Kurul Toplantısı' gerçekleştirilecek.
- ABD’de 'Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası, Güney Kore Ticaret Odası ile Türkiye, Güney Kore ve ABD arasındaki ticaretin geliştirilmesine yönelik etkinlik' düzenleyecek.
- ABD Başkanı Joe Biden, İkinci Dünya Savaşı'nda 'Normandiya Çıkarması'nın 80. yılı etkinlikleri' için Fransa’da temaslarda bulunacak.
8 Haziran
- İngiltere’nin başkenti Londra’da Gazze’de ateşkes çağrısıyla ulusal düzeyde gösteri düzenlenecek.
9 Haziran
- Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, 20 yıl önce terör örgütü NSU tarafından bombalı saldırıda bulunulan Köln'de Türk esnafının yoğun olduğu Keupstrasse'de düzenlenecek 'Birlikte' adlı etkinliğe katılacak.
10 Haziran
- Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, vefatının 16. yılında sevenleri ve ailesi tarafından mezarı başında anılacak.
- BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı, Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrinde yapılacak.
11 Haziran
- Almanya'nın başkenti Berlin'de Ukrayna'nın yeniden inşası konulu, uluslararası katılımcıların yer alacağı iki gün sürecek toplantı gerçekleştirilecek.
13 Haziran
- G7 Dönem Başkanı İtalya’nın ev sahipliğinde ülkenin güneydoğusundaki Borgo Egnazia'da 2 gün sürecek 'G7 Liderler Zirvesi' düzenlenecek.
- İspanya'nın başkenti Madrid'de Türkiye- İspanya hükümetler arası zirve yapılacak.
- Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Savunma Bakanları, iki gün sürecek toplantıda bir araya gelecek.
14 Haziran
- Avrupa Futbol Şampiyonası EURO2024, Münih'teki açılış maçıyla başlayacak.
15 Haziran
- İsviçre, iki gün sürecek Ukrayna Barış Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, konferansa katılacak.
17 Haziran
- Dünya genelinde Müslüman aleminin Kurban Bayramı idrak edilecek.
24 Haziran
- Belçika’nın başkenti Brüksel’de AB ülkelerinin dışişleri bakanları toplanacak.
25 Haziran
- İspanya'da Afrika Enerji Forumu düzenlenecek.
- Belçika’nın başkenti Brüksel’de AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanları bir araya gelecek.
27 Haziran
- Belçika’nın başkenti Brüksel’de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi yapılacak.
28 Haziran
- İran'da Cumhurbaşkanı Seçimleri düzenlenecek.