Haziran ayı gündem takvimi

Haziran 2024, uluslararası spor etkinliklerinden barışa yönelik görüşmelere pek çok önemli etkinliğe sahne olacak.

1 Haziran

- Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde 'Türk Devletleri Teşkilatı Eğitimden Sorumlu Bakanlar 8. Toplantısı' yapılacak.

2 Haziran

- Baltık Denizi’nde NATO müttefiklerinin 'BALTOPS-2024 Tatbikatı' düzenlenecek.

3 Haziran

- 1984'ten 2022'ye kadar Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün direktörlüğünü yapan Anthony Fauci, Kovid-19 salgınıyla ilgili ilk defa Temsilciler Meclisi'nde ifade verecek.

- Şair Nazım Hikmet, vefatının 61. yılında Moskova’daki mezarı başında anılacak.

4 Haziran

- İran'da Şah döneminde 1963’te Humeyni’nin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla toplanan kişilere yönelik saldırının yıl dönümünde '15 Hordad' etkinlikleri düzenlenecek.

5 Haziran

- Rusya'da '27’nci St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu' yapılacak.

6 Haziran

- Avrupa Birliği (AB) genelinde 6-9 Haziran tarihlerinde 'Avrupa Parlamentosu seçimleri' düzenlenecek.

- Azerbaycan’da 'TÜRKPA 13. Genel Kurul Toplantısı' gerçekleştirilecek.

- ABD’de 'Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası, Güney Kore Ticaret Odası ile Türkiye, Güney Kore ve ABD arasındaki ticaretin geliştirilmesine yönelik etkinlik' düzenleyecek.

- ABD Başkanı Joe Biden, İkinci Dünya Savaşı'nda 'Normandiya Çıkarması'nın 80. yılı etkinlikleri' için Fransa’da temaslarda bulunacak.

8 Haziran

- İngiltere’nin başkenti Londra’da Gazze’de ateşkes çağrısıyla ulusal düzeyde gösteri düzenlenecek.

9 Haziran

- Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, 20 yıl önce terör örgütü NSU tarafından bombalı saldırıda bulunulan Köln'de Türk esnafının yoğun olduğu Keupstrasse'de düzenlenecek 'Birlikte' adlı etkinliğe katılacak.

10 Haziran

- Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, vefatının 16. yılında sevenleri ve ailesi tarafından mezarı başında anılacak.

- BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı, Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrinde yapılacak.

11 Haziran

- Almanya'nın başkenti Berlin'de Ukrayna'nın yeniden inşası konulu, uluslararası katılımcıların yer alacağı iki gün sürecek toplantı gerçekleştirilecek.

13 Haziran

- G7 Dönem Başkanı İtalya’nın ev sahipliğinde ülkenin güneydoğusundaki Borgo Egnazia'da 2 gün sürecek 'G7 Liderler Zirvesi' düzenlenecek.

- İspanya'nın başkenti Madrid'de Türkiye- İspanya hükümetler arası zirve yapılacak.

- Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Savunma Bakanları, iki gün sürecek toplantıda bir araya gelecek.

14 Haziran

- Avrupa Futbol Şampiyonası EURO2024, Münih'teki açılış maçıyla başlayacak.

15 Haziran

- İsviçre, iki gün sürecek Ukrayna Barış Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, konferansa katılacak.

17 Haziran

- Dünya genelinde Müslüman aleminin Kurban Bayramı idrak edilecek.

24 Haziran

- Belçika’nın başkenti Brüksel’de AB ülkelerinin dışişleri bakanları toplanacak.

25 Haziran

- İspanya'da Afrika Enerji Forumu düzenlenecek.

- Belçika’nın başkenti Brüksel’de AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanları bir araya gelecek.

27 Haziran

- Belçika’nın başkenti Brüksel’de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi yapılacak.

28 Haziran

- İran'da Cumhurbaşkanı Seçimleri düzenlenecek.