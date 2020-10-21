He: Çin 2020'de pozitif büyüyecek

21 Ekim 2020

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He, ülkesinin COVID-19 krizine rağmen 2020 yılı için pozitif büyüme kaydedeceğini belirtti. He, tüm ana ekonomik göstergelerin pozitif bir trend içinde olduğunu, likitidenin yeterli düzeyde olduğunu ve Çin'in para politikasının buna göre ayarlanarak esnek bir yapıda olacağını söyledi.

Çin Başbakanı Li Keqiang da daha önce benzer açıklamalar yapmıştı.