Hedefe dakikalar kala iletişim koptu! Filipinler'de savaş uçağı tatbikat esnasında kayboldu
Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait FA-50 tipi bir savaş uçağı, tatbikat sırasında kayboldu. Cebu kentinden havalanan uçağın hedef bölgeye yaklaşmasına dakikalar kala iletişim kesildi. Hava Kuvvetleri, kayıp uçak ve mürettebatının bulunması için arama çalışmaları başlatıldığını açıkladı.
AA
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Philstar gazetesinin haberine göre, Filipinler'de tatbikat amacıyla Cebu kentinden havalanan Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait FA-50 tipi bir savaş uçağı tatbikat sırasında kayboldu.
Arama çalışmaları başlatıldı
Hedeflenen bölgeye ulaşmalarına dakikalar kala savaş uçaklarının arasından biriyle iletişim kaybı yaşandı. Diğer uçakların kayıp uçağa ulaşma çabaları ise başarısız oldu. Hava Kuvvetleri, kaybolan uçağın ve mürettebatının bulunabilmesi için arama çalışmalarına başladığını açıkladı.