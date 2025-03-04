Hedefe dakikalar kala iletişim koptu! Filipinler'de savaş uçağı tatbikat esnasında kayboldu

Philstar gazetesinin haberine göre, Filipinler'de tatbikat amacıyla Cebu kentinden havalanan Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait FA-50 tipi bir savaş uçağı tatbikat sırasında kayboldu.

Arama çalışmaları başlatıldı

Hedeflenen bölgeye ulaşmalarına dakikalar kala savaş uçaklarının arasından biriyle iletişim kaybı yaşandı. Diğer uçakların kayıp uçağa ulaşma çabaları ise başarısız oldu. Hava Kuvvetleri, kaybolan uçağın ve mürettebatının bulunabilmesi için arama çalışmalarına başladığını açıkladı.