Hem dijitalde hem televizyonda zirvede! YouTube'dan beklentilerin üzerinde reklam geliri!

Google'ın ana şirketi Alphabet, 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, YouTube'un reklam gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 9,8 milyar dolara yükseldi. 2024'ün ikinci çeyreğinde bu rakam 8,7 milyar dolardı.

Açıklanan sonuçlar, platformun analistlerin 9,6 milyar dolar düzeyindeki beklentilerini de geride bıraktığını ortaya koydu. YouTube, bu artışla küresel dijital yayıncılık sektöründeki lider konumunu pekiştirmiş oldu.

TV'de de zirvede

Nielsen tarafından yayımlanan son rapora göre YouTube, sadece mobil ve masaüstü cihazlarda değil, televizyon ekranlarında da izlenme süresi açısından öne çıkıyor. Platform, üç ay üst üste en çok izlenen dijital yayın platformu oldu. Haziran ayı itibarıyla toplam izleme süresi içindeki payı yüzde 12,4 olarak ölçüldü.

Alphabet'in genel geliri de yükselişte

YouTube'un başarılı performansının etkisiyle Alphabet'in toplam geliri de ikinci çeyrekte yüzde 13'lük artışla 96,4 milyar dolara ulaştı.